Zum letzten Mal ist der Grund des Gewässers bei Harbke zu sehen. Das Flötzerfest ist auf den Mai 2021 verschoben.

Harbke (vs) l Es sei ein bergbautypisches Monument, was dort im Uferbereich des Lappwaldsees bei Harbke liegt. Das erklärte der Planungsverband Lappwaldsee aus Helmstedt. „Die Vertreter der beiden Bergbauträger, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH und Helmstedter Revier GmbH, haben einen ehemaligen Kohle-Förderbandträger im dortigen Bereich des ehemaligen Tagebaus versenkt“, berichtet der Verbandsgeschäftsführer des Planungsverbandes Lappwaldsee, Henning Konrad Otto.

Zu besonderen Veranstaltungen möchte der Planungsverband Lappwaldsee ein Seil mit einem Wetterballon installieren, an dem der Wasseranstieg des Lappwaldsees vom Rand abgelesen werden kann. „Später kann der Träger als Ziel für Tauchgänge im See dienen“, so die Idee des Verbandes, den Förderbandträger auch in der Zukunft zu einer Attraktion im Lappwaldsee zu machen.

In diesem Jahr wird es warscheinlich zum letzten Mal möglich sein, den Grund des zukünftigen großen Sees zu betreten. Stück für Stück wird der Lappwaldsee vom ansteigenden Wasser überflutet. Im Bereich des ehemaligen Grenzkohlepfeilers am Seeufer in Harbke wurde das Relikt aus dem Braunkohletagebau hinterlassen.

Der Planungsverband Lappwaldsee möchte künftig jährlich mit einem öffentlichen Erlebnistag die Entwicklung des Lappwaldsees in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Der Tag sollte nach Meinung der Organisatoren immer Ende Mai stattfinden. Außerdem sollte der Erlebnistag jedes Jahr an einem anderen Ort rund um den See gefeiert werden.

Dieser Erlebnistag war in diesem Jahr anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit auf dem ehemaligen Grenzkohlepfeiler im Harbker Bereich geplant. Um die Verbindung zum Bergbau zu erhalten und dem Fest eine besondere Note zu geben, wurde hierfür der Name „FLÖZerfest“ geboren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Fest jedoch gegenwärtig nicht stattfinden. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, so das Planungsbüro. Zwar habe das zuständigen Landesbergamt noch nicht zugestimmt, dennoch ist das „1. FLÖZerfest“ am Lappwaldsee nun für Sonntag, 30. Mai 2021 geplant.

Durch den Tagebau zwischen Helmstedt und Harbke zog sich einst die innerdeutsche Grenze. Entsprechend des Verlaufes der innerdeutschen Grenze entstand ab 1952 der „Grenzkohlepfeiler“, der schließlich von 1976 bis 1986, mitten im „Kalten Krieg“ von beiden deutschen Staaten gemeinsam abgebaut wurde. Seit 2001 entsteht hier der „grenzenlose“ Lappwaldsee.