Ein Feuer ist am Freitag, 10. November 2023, in einem Haus in Oschersleben ausgebrochen. Einsatzkräfte haben bei den Löscharbeiten einen toten Mann entdeckt.

Bei einem Brand in einem Wohnhauses in der Schillerstraße in Oschersleben kam ein Mensch ums Leben.

Oschersleben - Bei einem Brand in einem Haus in der Schillerstraße in Oschersleben ist am Freitagmorgen, 10. November 2023, ein toter Mann geborgen worden.