Das Hauptgebäude des Freibades Großalsleben ist genau so alt wie das Bad selbst: 60 Jahre. Die UWG-Stadtratsfraktion hat einen Antrag für ein neues Gebäude eingebracht - doch Fördermittel sind frühestens ab 2028 verfügbar. Was bedeutet das für die Zukunft der beliebten Freizeiteinrichtung?

Bis vor wenigen Wochen zierte dieses Bild die Außenwand des Hauptgebäudes. Es wurde überstrichen und soll ersetzt werden.

Großalsleben. - Es ist erst wenige Wochen her: Im Freibad Großalsleben wurde mit einem großen Fest der 60. Geburtstag der beliebten Freizeiteinrichtung gefeiert. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Investitionen, um das Freibad für die Zukunft fit zu machen. War alles umsonst?