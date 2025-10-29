Der Oschersleber Mitmachzirkus veranstaltet für Kinder regelmäßig ein Ferienprogramm für Kinder im Bewos-Sportzentrum. Damit soll im kommenden Jahr Schluss sein. Die Nutzung der Sporthalle bleibt ihnen nach Angaben des Awolino-Leiters künftig verwehrt. Was steckt hinter der plötzlichen Entscheidung der Stadtverwaltung?

Zirkus zum Mitmachen für Kinder in der Börde

In der Regel nehmen bis zu 70 Kinder aus Oschersleben und der Umgebung am Ferienprogramm des Awolino-Mitmachzirkus teil. Sie üben unter professioneller Anleitung artistische Kunststücke.

Oschersleben - Gerade erst hat das Ferienprogramm des Awolino-Mitmachzirkus im Bewos-Sportzentrum an der Puschkinschule stattgefunden. Die rund 50 Mädchen und Jungen trainierten eine Woche unter professioneller Anleitung artistische Kunststücke am Diabolo, Vertikaltuch und Co. um diese zum Abschluss in einer Show vor Publikum aufzuführen.