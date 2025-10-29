Es ist soweit: Das Wernigeröder Schokoladenfestival Chocolart ist gestartet. Noch bis Sonntag, 2. November, verwandeln internationale Chocolatiers, mehr als 100 Programmpunkte und verkaufsoffene Tage die Harz-Stadt in Paradis für Naschkatzen.

Chocolart 2025: Wernigerode zeigt sich fünf Tage lang von seiner Schokoladen-Seite (mit Bildergalerie)

Mehr als 50 Aussteller präsentieren sich mit ihren süßen Spezialitäten bei der Chocolart 2025 in Wernigerode. Auch ein Team von Mallek's Gourmetträume aus Castrop-Rauxel ist vertreten.

Wernigerode. - Hier kommen nicht nur Leckermäuler auf ihre Kosten: In Wernigerode ist die 13. Chocolart eröffnet worden. Vom 29. Oktober bis zum 2. November können die Besucher - rund 150.000 werden erwartet - das Schokoladenfestival in der Harz-Stadt erkunden.