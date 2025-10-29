Veranstaltungstipp im Harz Chocolart 2025: Wernigerode zeigt sich fünf Tage lang von seiner Schokoladen-Seite (mit Bildergalerie)
Es ist soweit: Das Wernigeröder Schokoladenfestival Chocolart ist gestartet. Noch bis Sonntag, 2. November, verwandeln internationale Chocolatiers, mehr als 100 Programmpunkte und verkaufsoffene Tage die Harz-Stadt in Paradis für Naschkatzen.
29.10.2025, 18:00
Wernigerode. - Hier kommen nicht nur Leckermäuler auf ihre Kosten: In Wernigerode ist die 13. Chocolart eröffnet worden. Vom 29. Oktober bis zum 2. November können die Besucher - rund 150.000 werden erwartet - das Schokoladenfestival in der Harz-Stadt erkunden.