weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Wo rohe Kräfte sinnlos walten: Einbruchversuch gescheitert: Im Zerbster Takko-Modemarkt steckte ein Axt in der Scheibe einer Eingangstür

Wo rohe Kräfte sinnlos walten Einbruchversuch gescheitert: Im Zerbster Takko-Modemarkt steckte ein Axt in der Scheibe einer Eingangstür

Wenn Diebe auf Beutetour gehen, kann auch mal etwas schief gehen. Unbekannte sind wohl in der Nacht zum 29. Oktober an der Eingangstür eines Modemarktes gescheitert.

29.10.2025, 20:04
Unbekannte sind in der Nacht zum 29. Oktober mit brachialer Gewalt vorgegangen.
Unbekannte sind in der Nacht zum 29. Oktober mit brachialer Gewalt vorgegangen. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst/vs - Ein 67-jähriger Mann traute seinen Augen kaum, als er am Mittwoch, 29. Oktober, gegen 7.30 Uhr am Heidetorplatz in Zerbst eine Axt im Glaseinsatz der Eingangstür des Takko-Modemarktes stecken sah. Der Mann informierte natürlich sofort die Polizei.