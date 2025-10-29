Wenn Diebe auf Beutetour gehen, kann auch mal etwas schief gehen. Unbekannte sind wohl in der Nacht zum 29. Oktober an der Eingangstür eines Modemarktes gescheitert.

Einbruchversuch gescheitert: Im Zerbster Takko-Modemarkt steckte ein Axt in der Scheibe einer Eingangstür

Unbekannte sind in der Nacht zum 29. Oktober mit brachialer Gewalt vorgegangen.

Zerbst/vs - Ein 67-jähriger Mann traute seinen Augen kaum, als er am Mittwoch, 29. Oktober, gegen 7.30 Uhr am Heidetorplatz in Zerbst eine Axt im Glaseinsatz der Eingangstür des Takko-Modemarktes stecken sah. Der Mann informierte natürlich sofort die Polizei.