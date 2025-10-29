Wo rohe Kräfte sinnlos walten Einbruchversuch gescheitert: Im Zerbster Takko-Modemarkt steckte ein Axt in der Scheibe einer Eingangstür
Wenn Diebe auf Beutetour gehen, kann auch mal etwas schief gehen. Unbekannte sind wohl in der Nacht zum 29. Oktober an der Eingangstür eines Modemarktes gescheitert.
Zerbst/vs - Ein 67-jähriger Mann traute seinen Augen kaum, als er am Mittwoch, 29. Oktober, gegen 7.30 Uhr am Heidetorplatz in Zerbst eine Axt im Glaseinsatz der Eingangstür des Takko-Modemarktes stecken sah. Der Mann informierte natürlich sofort die Polizei.