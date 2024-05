Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klein Oschersleben. - Das Urgestein und der Gründer der Klein Oschersleber Schalmeienkapelle, Gerald Gaul, hat den Taktstock an den Nagel gehängt und die Leitung des Ensembles in jüngere, in die Hände von Veronika Böttcher gegeben. Gerald Gaul und Veronika Böttcher sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team hinsichtlich der Leitung der Schalmeienkapelle. Der Zufall will es, dass beide am gleichen Tag Geburtstag haben.