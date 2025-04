Vierter Einbruch in einem halben Jahr: Kita in Oschersleben wiederholt verwüstet

Oschersleben. - Es ist ein Bild der Zerstörung, das sich in der Kita „An den 7 Bergen“ zeigt. In der Nacht zum Karfreitag sind bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Einrichtung in der Breitscheidstraße gewaltsam eingedrungen. „Im Inneren wurden mehrere Räume nach potenziellem Diebesgut durchsucht“, teilt die Polizei zu dem Vorfall mit. Dabei seien Sachschäden an den einzelnen Türen entstanden. Zudem hätten die Täter den Stecker eines Kühlschranks gezogen, somit seien mehrere Lebensmittel verdorben.