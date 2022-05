Völpker Herzsport: Impuls seit 40 Jahren

Völpke - Im Herbst 1978 gründete sich in Oschersleben eine therapeutische Sportgruppe für Herz-Kreislauf-Patienten, die sich jeweils montags in der seinerzeit neuen Volksschwimmhalle traf. Die sogenannten „Montagsschwimmer“ waren geboren. Stetig wuchs die Mitgliederzahl, und es bedeutete – was noch keiner ahnte – die Saat für die Herzsportgruppe in Völpke.