Warum das „Country & Bike Café“ in Oschersleben nicht nur ein Treffpunkt für Biker ist

Gastronomie in Oschersleben

Claudia Hillebrand (links) und Carolin Karste vom Country & Bike Café in Oschersleben.

Oschersleben - Es sei ein kleiner Traum gewesen, den sie sich zusätzlich erfüllt habe, erzählt Claudia Hillebrand über ihre Chefin Grit Köllmer. Dieser Traum ging vor fast sechs Jahren schließlich in Erfüllung. Seit 2018 ist das „Country & Bike Café“ Am Nickelkulk 15 in Oschersleben ein Treffpunkt der Biker-Szene.