Wahl Warum der Ortschef von Kroppenstedt nach 28 Jahren noch längst nicht amtsmüde ist

In Kroppenstedt wird am Sonntag, 20. März 2022, gewählt. Die Amtszeit von Bürgermeister Joachim Willamowski geht zu Ende. Der Amtsinhaber will es noch einmal wissen und tritt erneut zur Wahl an. Warum, erzählt er im Volksstimme-Gespräch.