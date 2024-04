Oschersleben/Wanzleben. - Wer in Oschersleben und Wanzleben einen Augenarzttermin braucht, muss oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Ein Grund: Die Börde ist einer von wenigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt, in dem Augenarztstellen offen sind. Welche Möglichkeiten haben Patienten?

Dass es schwer ist, an Facharzttermine zu kommen, ist kein Geheimnis und kein exklusives Problem in der Börde. Das gilt auch für Augenärzte. „In den Planungsbereichen Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Harz und Stendal besteht keine Überversorgung mit Augenärzten“, stellt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) in ihrem aktuellsten Bericht vom 20. Februar fest. Deshalb dürften die Zulassungsgremien etwa für die Börde aktuell eineinhalb Stellen vergeben, anders als in anderen Kreisen.

Der Bedarf wird unter anderem dadurch ermittelt, dass geschaut wird, wie viele Bewohner ein Mediziner betreuen kann. Nach diesen Versorgungsaufträgen bräuchte die Börde 10,5 Augenärzte.

„Wir könnten hier noch zwei Augenärzte in der Praxis einstellen, bei den vielen Anfragen, die wir bekommen“, sagt Antje Krappe, Fachärztin für Augenheilkunde aus Oschersleben. Sie und ihre Kollegin Christin Lembke betreiben eine Gemeinschaftspraxis. „Grundsätzlich haben wir einen Aufnahmestopp. Wenn Patienten bei uns anrufen, klären wir zuerst die Symptomatik. Wenn es ein Notfall ist, werden Patienten nicht weggeschickt, auch wenn sie noch nicht bei uns waren.“ Ein Notfall im Bereich der Augenheilkunde ist beispielsweise eine Netzhautablösung. Sobald sie in der Praxis Kapazitäten hätten, würden sie Termine vorrangig an Patienten vergeben, die bereits Verwandte oder Ehepartner in der Kartei hätten.

Niederlassung unattraktiv

Ein Problem, welches die Medizinerin sieht, ist, dass es momentan nicht sehr attraktiv sei, sich niederzulassen. Ein Grund dafür sei die Budgetierung der Krankenkassen. So müsse sie momentan etwa zehn Prozent von dem abziehen, was sie pro Leistung eigentlich verdienen würde. „Das waren auch schon mal 20 bis 30 Prozent, die wir weniger bekommen haben, als das, was uns nach Abrechnung zusteht. Man muss sich aber auch immer klarmachen: Wir sitzen da nicht zum Spaß“, sagt Antje Krappe.

Und auch in Wanzleben ist die Terminsituation angespannt. Der Augenarzt vor Ort bietet eine online Terminvergabe an. Eigentlich. Denn freie Termine sind darüber, egal ob bei Sven Walter oder seiner Kollegin Melanie Weigel nicht zu bekommen. Egal welcher Art die Termine sind.

Eine Möglichkeit, in einer solchen Situation doch noch einen Termin zu finden, ist der Terminservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Unter www.116117-termine.de können Patienten online einen Arzt in der gewünschten Fachrichtung finden. Zumindest theoretisch. Ein Selbsttest zeigt: Innerhalb von 50 Kilometern um Oschersleben findet der Dienst keinen einzigen Termin bei einem Augenarzt. Bei Erweiterung des Suchradius auf 100 Kilometer rund um Oschersleben werden bis Ende Mai einige freie Termine angezeigt – allerdings muss man dafür mobil sein.