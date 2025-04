Waren bisher externe Dienstleister für die städtischen Einrichtungen zuständig, setzt die Verwaltung nun auf eigene Hausmeister und Reinigungskräfte. Was sind die Gründe und wirkt sich das finanziell aus.

Warum in Oschersleben jetzt neue Hausmeister für Ordnung sorgen

Wie in anderen Einrichtungen der Stadt Oschersleben, soll auch in der Puschkin-Sporthalle eigene Hausmeister eingesetzt werden.

Oschersleben - Derzeit stellt die Stadt schrittweise eigenes Personal ein, welches fortan für die öffentlichen Einrichtungen zuständig sein soll. Bisher wurden die Aufgaben für Hausmeister und Reinigungskräfte, etwa in den städtischen Grundschulen und Kitas sowie die Sporthalle an der Wasserrenne und die Puschkin-Sporthalle, an verschiedene externe Dienstleister vergeben.