Was passiert mit den Bäumen am Gelben Weg in Oschersleben?

Oschersleben - Wenn Volksstimme-Leserin Angelika Hillinger aus ihrem Garten blickt, sieht sie eine ganze Reihe von etwa 15 bis 20 Birken. Diese stehen an einem Feld hinter dem Kleingartenverein „Gelber Weg“im Norden von Oschersleben. Doch Hillinger befürchtet seit kurzem, dass sie diesen Anblick der Bäume nicht mehr lange genießen kann.

„Plötzlich kam aus der Gartenanlage das Gerücht auf, dass alle Birken im kommenden Herbst gefällt werden sollen“, sagt sie. Unter anderem würde sich etwa der Landwirt an ihnen stören, weil sie angeblich Nährstoffe aus dem Boden ziehen würden. Sollte dieses Gerücht zutreffen, wäre Hillinger nicht erfreut. „Es sind wunderschöne Bäume und ich verstehe nicht, warum man jetzt diese Bäume fällen will. Die Birken sind ja nicht krank“, sagt sie gegenüber der Volksstimme. Außerdem seien diese Bäume für sie und ihre Nachbarn in der Wohnsiedlung wichtig, weil sie als Windschutzstreifen dienen.

Pappeln vor Ort im Herbst 2022 gefällt

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass in dem Gebiet Bäume gefällt werden. So wurden erst vor wenigen Monaten im vergangenen Herbst im Bereich des Gelben Wegs eine ganze Reihe von Pappeln gefällt. Wie Stadtsprecher René Döring auf Anfrage mitteilt, seien diese Baumfällarbeiten notwendig gewesen. „Der entnommene Pappelbestand war stark abgängig und musste im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entfernt werden, da es sich um einen stark frequentierten Weg handelt und Gefahr für Leib und Leben bestand“, so Döring.

In diesem Zusammenhang dementiert er das Gerücht um die Birken hinter der Kleingartenverein „Gelber Weg“. „Weitere Baumfällmaßnahmen sind seitens der Stadt weder im Bereich des Gelben Wegs noch in der Johann-Sebastian-Bach-Straße vorgesehen.“ Aus ihrem Garten hat Angelika Hillinger also weiterhin den Blick auf die großen Birken am Feldrand, die schon viele Male als schönes Fotomotiv dienten, wie sie erzählt.