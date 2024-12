Oschersleben - Die Bodestadt hat eine neue Sport- und Spielanlage am Diesterwegring. Kurz vor Weihnachten haben Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) gemeinsam mit dem Bau-Fachbereichsleiter Matthias Wilcke und der Tiefbau-Sachgebietsleiterin Annegret Stertz im Beisein zahlreicher Hortkinder das sogenannte Kleinspielfeld für eine erste Nutzung freigegeben.

Wie der Sprecher der Stadt Oschersleben, René Döring mitteilt, ist die 30 mal 15 Meter große Sport- und Spielfläche aus Kunststoffbelag mit Fußballtoren sowie Basketballkörben ausgestattet. Zudem könne mit wenigen Handgriffen ein Volleyballplatz errichtet werden. Eingefasst ist das Feld unter anderem mit Ballfangnetzen und einem vier Meter hohen Zaun.

Zur Verfügung wird das Kleinspielfeld am Diesterwegring demnach jedermann stehen. „Es ist also nicht nur für die Mädchen und Jungen der beiden benachbarten Schulen nebst Hort gedacht, sondern wird auch eine öffentliche Anlage sein. Und das spätestens im Frühjahr, wenn die Witterung noch zu erledigende Restarbeiten zulässt, unter anderem die einzelnen Spielflächen markiert werden“, schildert Döring zur Freizeitanlage. Nach Angaben der Stadt hat der Bau des Kleinspielfelds insgesamt 237.000 Euro gekostet und wurde zu 90 Prozent aus einem Bund-Länder-Investitionspakt gefördert.

Nur ein völlig neuer Platz kam infrage

Wie der Name verrät, befindet sich Sportanlage am Diesterwegring, unmittelbar hinter dem erst kürzlich umfangreich sanierten Bildungskomplex Sekundarschule V/Diesterweg-Grundschule. An genau der Stelle konnte sich auch in der Vergangenheit sportlich betätigt werden. Der einstige Bolzplatz sei aber in die Jahre gekommen. „Genau genommen, war er gar nicht mehr zu gebrauchen, woran auch keine kosmetischen Reparaturen etwas geändert hätten. So dass nur ein völlig neuer Platz für Sport und Spiel infrage kam“, schildert der Sprecher der Stadt Oschersleben.

In der jüngeren Vergangenheit habe man vor allem auf dem früheren Bahngelände mit dem Jugendzentrum, der Schwimmhalle sowie den Spiel- und Freiflächenanlagen schon eine Menge Neues für die Kinder und Jugendlichen der Stadt auf die Beine gestellt, teilt Kanngießer mit „Mit dieser ganz neuen Anlage setzen wir nun unser Anliegen fort, dem Oscherslebener Nachwuchs immer bessere Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten“, so der Bürgermeister.