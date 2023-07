Zum Chorfest in Oschersleben am 7. Oktober werden rund 200 Teilnehmer erwartet. Rund 15 Chöre und Singkreise von der Bodestadt bis Schönebeck sind beteiligt. Eine erste Probe in Wanzleben verlief überraschend.

In Vorbereitung auf das große Chorfest im Oktober in Oschersleben haben sich schon vor ein paar Wochen viele Teilnehmer zu einer Chorprobe in der St. Jakobi Kirche in Wanzleben getroffen.

Oschersleben/Wanzleben - Eines steht jetzt schon fest: An einem Abend im Oktober wird die St.-Nicolai-Kirche am Oschersleber Marktplatz ziemlich voll werden. Der Grund ist ein großes Chorfest des Kirchenkreises Egeln, das für den 7. Oktober geplant ist. Nach Angaben der Veranstalter werden etwa 15 Chöre aus der gesamten Kirchenregion von Oschersleben , Aschersleben, Schönebeck und Wanzleben teilnehmen.

Mit dabei sind vor allem evangelische Kirchenchöre und Singkreise, aber auch weltliche Chöre. Rund 200 Sängerinnen und Sänger werden demnach zur Abschlussveranstaltung an diesem Tag vor Ort erwartet. Mitten in den Vorbereitungen für das Fest steckt gerade Kantor Julius Jung, der Kirchenmusiker für die Region Oschersleben. „Es wird noch ein ziemlicher logistischer Aufwand für uns, denn so eine Veranstaltung haben wir auch nicht alle Tage“, sagt der 26-Jährige. So überlegt er etwa, wie er die Podeste im vorderen Teil der Kirche platzieren soll. „Wenn so viele Leute kommen, wie sich angemeldet haben, dann wird es in dem Altarraum ganz schön eng“, so Jung. Der studierte Kirchenmusiker aus der Nähe von Salzwedel ist seit rund eineinhalb Jahren für die Region zuständig. In seiner Funktion spielt er nicht nur die Orgel bei Gottesdiensten, sondern leitet unter anderem auch mehrere Chöre und Singkreise vor Ort.

Geplant ist am 7. Oktober eine Abschlussprobe mit allen Chören, bevor ab 17 Uhr gemeinsam dem Publikum bei freiem Eintritt über 15 Lieder präsentiert werden. Gesungen werden dann neben kirchlichen Liedern auch Gospel und alte Volkslieder. „Es soll alles dabei sein mit unterschiedlichen Anforderungsbereichen, damit jeder Chor mitmachen kann“, erklärt der Kantor. Zur Vorbereitung wurden demnach bereits über 100 Chorhefte mit den Noten der Lieder ausgegeben. „Wir haben aber nicht nur Chorsänger und Chorsängerinnen, sondern auch eine kleine Band und ein kleines Orchester dabei“, ergänzt Jung, der zusammen mit anderen Kantoren der Gemeinden den Abend dirigieren und im Orchester musizieren wird.

Kantor Julius Jung organisiert mit zusammen mit anderen Kirchenmusikern im Kirchenkreis Egeln das Chorfest. Seit eineinhalb Jahren ist Jung als Kantor in der Region Oschersleben tätig. Foto: Jan Dahms

Ziel des Chorfestes in Oschersleben: Vernetzung der Chöre in den Gemeinden

Laut Organisatoren ist ein Ziel des Chorfestes, das etwa alle vier bis fünf Jahre stattfindet, eine Vernetzung zwischen den Chören und Gemeinden zu schaffen. „Wir sind so ein großer Kirchenkreis, da haben manche Leute von einem Ende noch nie was von denen am anderen Ende gehört“, sagt Julius Jung. Mit dem Fest sollen deshalb auch die Berührungsängste abgebaut werden.

Bei der ersten Probe zum Chorfest vor wenigen Wochen in der Pfarrkirche St. Jakobi habe das schon hervorragend funktioniert. „Es war überraschend, dass dort etwa 140 Leute teilgenommen haben.“ Die Kantoren hätten nur rund 100 Sänger erwartet. „Am Anfang muss man die Leute immer ein bisschen motivieren. Aber wenn schon am Anfang so viele Leute in der Kirche in Wanzleben zusammen singen, da fließen die Tränen, da geht niemand bedrückt nach Hause“, resümiert Jung die Chorprobe.

Auf einen gleichen Effekt hofft der Oschersleber Kirchenmusiker auch zum Chorfest selbst im Oktober . „Die Leute, die jetzt in einem kleinen Singkreis sitzen, sollen auch mal das Gefühl bekommen, mit einer richtig großen Masse zusammen zu singen.“ Denn, wenn man viele Sänger um sich stehen habe, könne man sich mitreißen lassen und musikalisch über sich hinaus wachsen. Denn eines ist Julius Jung klar: „Es geht immer mehr, als die Leute sich zuerst zutrauen.“ Obwohl am 7. Oktober bereits viele Teilnehmer erwartet werden, freuen sich die Organisatoren auf weitere Anmeldungen. Wer Interesse habe, mitzusingen, könne sich direkt an die Kantoren wenden. „Dann kann man noch irgendwo ganz unkompliziert in einem Chor proben.“