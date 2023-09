Seit 160 Jahren wird in Hamersleben gesungen. So lange gibt es den Gemischten Chor „Concordia“. Und so soll das Jubiläum gefeiert werden.

Hamersleben - Die Spannung steigt. Rechnen wir die gemeinsame Probe mit den Chören aus Klein Oschersleben, Großalsleben und Hadmersleben und die Generalprobe für den 7. Oktober mit, sind es nur noch drei Proben. Dann steigt das Chorkonzert zum 160. Geburtstag des Gemischten Choren „Concordia“ Hamersleben.

Das Programm steht. Doch Klaus Kappe, Dietmar Monecke und Gabi Polzin vom Vorstand des Gesangsvereins „Concordia“ wissen: Es gibt rund um das Konzert so viel anderes zu organisieren, damit das Konzert in der Mehrzweckhalle von Hamersleben für alle Beteiligten – für die Sängerinnen und Sänger, Solisten und Besucher zum Erfolg wird.

Das Chorkonzert beginnt am Sonnabend, 7. Oktober, um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Hamersleben. Neben dem Jubiläumschor sind im Konzert der Dorfchor Klein Oschersleben, der Kirchenchor Großalsleben und der Gemischte Chor „Harmonie“ Hadmersleben zu hören. All die genannten Chöre werden von Mooyeol Yang geleitet. Der Chorleiter wird als Solist auftreten, wie auch Luise Scholz (Klavier), Maria Vinogradski (Querflöte), Ala Vinogradski (Gitarre) und Gennady Vinogradski (Akkordeon).

Wenn ein Chor 160 Jahre alt wird, ist das schon etwas Besonderes. Ohne Zweifel blickt das Ensemble auf bewegte Zeiten zurück. Dazu gehört die Tatsache, dass die Sängerinnen und Sänger 28 Monate schweigen mussten: Ihnen fehlte der Chorleiter und zudem sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass nicht gesungen werden durfte.

„Wir stellen das Jubiläumskonzert unter das Motto ’Singt mit!’ und das aus gutem Grund. Unser Chor ist zahlenmäßig geschrumpft. Wir brauchen Nachwuchs, jüngere Sängerinnen und Sänger. Wir suchen Frauen und Männer, die Spaß am Singen haben. Unsere Proben finden immer mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Gaststätte ’Hamerslebener Hof’ statt. Wir singen Volkslieder, auch Schlager und anspruchsvolle Chorsätze. Interessierte Frauen und Männer können mich gern unter 039401/ 472 anrufen“, erklärt Klaus Kappe. Zum „Choralltag“ gehöre nicht nur das gemeinsame Singen, sondern auch das gesellige Beisammensein.

„Concordia“ als reiner Männerchor gegründet

Die Gründung des Hamersleber Chores im Jahr 1863 geht im Übrigen auf die Initiative einiger sangesfreudiger Männer zurück. Sie gründeten den Männergesangverein „Concordia“. Erster Dirigent wurde der Lehrer und Organist Christoph Schilling.

Nach 30-jähriger Tätigkeit verstarb Dirigent Christoph Schilling im Alter von 56 Jahren im Dezember 1893. Das war für den Chor ein herber Verlust. Nach dem Tod des Dirigenten wurde der Männergesangverein bis 1902 wiederum von einem Lehrer, Hermann Fricke, dirigiert. Es folgte für fast zehn Jahre Lehrer Fritz Sonnenmüller. Und von 1911 bis zum 1. Weltkrieg war es Lehrer Hermann Schilling, der den Taktstock schwang.

Der Krieg sollte für viele Jahre, bis 1921, das Singen im Chor erst einmal beenden. Viele Männer waren aus dem Krieg nicht zurückgekehrt.

Im Jahr 1928 feierte der Männergesangverein sein 65. Stiftungsfest, welches mit einer Fahnenweihe verbunden war. Die Fahne ist noch heute vorhanden.

Wieder gab es Krieg. Viele Gefallene mussten beklagt werden. Von 1943 bis 1946 kam das Vereinsleben und das Singen völlig zum erliegen. Erste Singabende fanden im Mai 1946 statt. Der Name „Concordia“ blieb erhalten. Der Männergesangverein bestand 1947 aus ca. 40 Sängern.

In den folgenden Jahren verringerte sich die Zahl der Sänger durch Wegzug und Tod wesentlich. Doch es blieb der Wille, den Chor zu erhalten, um 1963 den 100. Geburtstag feiern zu können. Die Idee, einen gemischten Chor zu gründen, stieß zunächst auf Widerstand. Am 7. April 1960 erschienen 50 Sängerinnen und Sänger zur ersten Probe des „Volkschores Hamersleben“. Unter diesem Namen entwickelte sich der gemischte Chor zu einem stabilen Ensemble, das überall Achtung und Anerkennung fand. Der Chor erhielt viele Auszeichnungen und eine große finanzielle Unterstützung. Lehrer Herbert Schlame von der damaligen EOS „Karl Marx“ Oschersleben erklärte sich im Herbst 1980 bereit, den Chor zu übernehmen. Zunächst seien einige Chormitglieder skeptisch gewesen. Doch unter seinem Dirigat entwickelte sich der Chor zu einem anerkannten Klangkörper des Kreises Oschersleben und darüber hinaus weiter. Aus einer eher vorübergehenden Chorleitung wurden 24 Jahre.

Aus Volkschor wurde wieder „Concordia“

Manchmal singen die Männer des Chores auch allein, so wie hier zur 1000-Jahrfeier Hamerslebens im vergangenen Jahr. Foto: Yvonne Heyer

Seit 1990 nennt sich der Chor wieder „Concordia 1863 Hamersleben“ und ist seit 1992 Mitglied im Deutschen Allgemeinen Sängerbund (DAS).

Nach dem Wegzug von Herbert Schlame hatte Elke Weiß zum 1. Januar 2005 den Chor übernommen. Immerhin 14 Jahre leitete sie die Sängerinnen und Sänger an. 2019 legte die Lehrerin ihr Amt nieder.

Mooyeol Yang ist der künstlerische Leiter des Chores. Yvonne Heyer

So stand der Chor 2019 vor dem Dilemma, einen äquivalenten Ersatz zu finden. Mit dem 1. Januar 2020 war mit Suilki Kim aus Südkorea, Lehrerin an der Musikschule Oschersleben, eine Chorleiterin gefunden. Doch schon nach wenigen Proben kam das Aus. Am 11. März 2020 musste auch der Hamersleber Chor „Concordia“ in die Corona-Zwangspause gehen. Im August 2022 übernahm Mooyeol Yang, der Partner von Suilki Kim, den Chor für den Neustart.