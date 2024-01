Die Digitalisierung beschäftigt jetzt auch die Oschersleber Grundschulen. Seit Oktober 2023 finden Bauarbeiten in den Einrichtungen statt. Was genau geplant ist und wo es noch Schwierigkeiten gibt.

Wann kommt die Digitalisierung in den Oschersleber Schulen an?

Oschersleben - Whiteboard und Tablet statt Kreidetafeln und Schreibheft – soweit ist die digitale Transformation an den fünf öffentlichen Grundschulen in Oschersleben noch nicht vorangeschritten. Dennoch kommt vor Ort nun nach den weiterführenden Schulen auch in den unteren Klassen Bewegung in das Thema.