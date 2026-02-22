Die Mitglieder des Wiesenpark-Fördervereins arbeiten seit zwei Jahren an der Verwirklichung eines Mammutprojektes: der Frischenzellenkur für den Schwanenteich. Jetzt steht fest, wann das Vorhaben starten kann.

Die Pläne für eine Verschönerung des Schwanenteichs im Wiesenpark Oschersleben gibt es schon länger. Demnächst steht ein erster Arbeitseinsatz bevor.

Oschersleben - Der Schwanenteich im Wiesenpark zeigt sich in diesen Tagen noch in winterlich vereister Ruhe. Doch hinter den Kulissen herrscht alles andere als ein Stillstand. Der Förderverein hat sich seit rund zwei Jahren ein Mammutprojekt vorgenommen, um diese Wasserfläche wieder in den Park zu integrieren. Aber wann startet die Sanierung?