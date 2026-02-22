Sport, Herz und Verantwortung Tosender Jubel in Calvörde: Bewegende Moment für einen Mann, der Generationen prägte
Warum trägt sich Dieter Schulze ins Goldene Buch der Gemeinde Calvörde ein – und was macht seine Leistung so besonders?
22.02.2026, 17:30
Calvörde - Langer Applaus, gespannte Stille – und ein sichtlich überraschter Dieter Schulze im Mittelpunkt. Beim Festempfang der Gemeinde Calvörde wurde es emotional, als klar wurde, wem an diesem Abend eine ganz besondere Ehre zuteilwerden sollte.