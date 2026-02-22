Warum trägt sich Dieter Schulze ins Goldene Buch der Gemeinde Calvörde ein – und was macht seine Leistung so besonders?

Tosender Jubel in Calvörde: Bewegende Moment für einen Mann, der Generationen prägte

Dieter Schulze und seine Ehefrau Karin beim Festempfang der Gemeinde Calvörde: Sichtlich bewegt nahm der Geehrte die Auszeichnung entgegen und reicht den Blumenstrauß lächelnd an seine Frau weiter.

Calvörde - Langer Applaus, gespannte Stille – und ein sichtlich überraschter Dieter Schulze im Mittelpunkt. Beim Festempfang der Gemeinde Calvörde wurde es emotional, als klar wurde, wem an diesem Abend eine ganz besondere Ehre zuteilwerden sollte.