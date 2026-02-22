Droht wie in Magdeburg ein Warnstreik der Busfahrer? Dieser rückt im Jerichower Land ein Stück näher. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt derzeit einen neuen Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten in Burg und Genthin. Die erste Runde war jetzt erfolglos.

Nach den MVB in Magdeburg: Auch im Jerichower Land bei der NJL drohen Warnstreiks von Busfahrern

Busfahrer in Burg und Genthin haben sich im vergangenen Jahr bereits mit einem Warnstreik für bessere Tarfbedingungen eingesetzt.

Burg/Genthin - Der Tarifvertrag ist aufgekündigt worden, der Streikfrieden ist nicht mehr gegeben. Was in Magdeburg bei den MVB umgesetzt wird, kann schon bald im Jerichower Land folgen: Ein Warnstreik der Busfahrer.