Schülerinnen und Schüler können am 23. April hinter die Kulissen von Verwaltung, Tiergehege, Bibliothek & Co. schauen. Alle Infos zur Anmeldung.

Schüler können sich ab sofort im Rahmen des Zukunftstages bei der Stadt Oschersleben anmelden. Wie bereits im vergangenen Jahr erhalten sie unter anderem einen Einblick in Tiergehege des Wiesenparks.

Oschersleben - Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen. Beim Zukunftstag, der dieses Jahr am Donnerstag, 23. April, stattfindet, können die Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse in die Arbeitswelt zu schnuppern. Der bundesweite Aktionstag, der auch unter dem Namen „Girls' Day & Boys' Day“ bekannt ist, wurde zur klischeefreien Berufsorientierung für Jungen und Mädchen ins Leben gerufen.

Neben verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Region, die sich am Zukunftstag beteiligen, öffnet erneut auch die Stadt Oschersleben die Türen für die Schüler. „Was passiert eigentlich alles im Rathaus und in unseren städtischen Einrichtungen, wie der Stadtbibliothek, dem Tiergehege und den Kindertageseinrichtungen? Findet es heraus“, heißt es in einer Mitteilung.

Abwechslungsreicher Tag in den städtischen Einrichtungen Oscherslebens

Neugierige können demnach gemeinsam mit den Mitarbeitern in den Verwaltungsalltag eintauchen. Entdecken können die Teilnehmer beispielsweise auch, welche Aufgaben der Bürgermeister hat und wie „vielfältig und wichtig die Arbeit in einer kommunalen Stadtverwaltung und deren städtischen Einrichtungen“ sei. „Freut euch auf interessante und neue Einblicke und einen abwechslungsreichen Tag“, verspricht die Stadtverwaltung.

Interessierte, die den Zukunftstag am 23. April bei der Stadt Oschersleben verbringen möchten, können sich ab sofort per E-Mail an personalabteilung@oscherslebenbode.de anmelden.

Im vergangenen Jahr nutzen insgesamt 45 Teilnehmer die Möglichkeit, hinter die Rathaustüren zu blicken. Damals zog die Verwaltung ein positives Fazit: „Der Zukunftstag war nicht nur für die Schülerinnen und Schüler eine Gelegenheit, sich beruflich weiter zu orientieren, sondern auch für die Verwaltung, engagierte und talentierte Schüler zu entdecken und das Interesse an einer beruflichen Karriere in der Stadt Oschersleben (Bode) zu fördern.“