Nach 31 Jahren steht ein Woll-Geschäft in Wernigerode vor dem Aus – obwohl es sogar TV‑Stars in den Harz lockte. Verantwortlich dafür ist eine kultige Erfindung von Inhaberin Christel Reinsdorf.

Wernigerode verliert Traditionsgeschäft: Wie ein kleiner Strickladen zum Promi-Magneten wurde

Stricken bestimmt seit Jahrzehnten das Leben von Christel Reinsdorf - doch nun zieht die Wernigeröderin einen Schlussstrich und schließt ihr Geschäft.

Wernigerode. - Dank ihrer Fingerfertigkeit hatten es sogar TV‑Stars wie Angelika Mann und Michael Mendl im Winter mollig warm. Vor 31 Jahren eröffnete Christel Reinsdorf die „Harzer Stricksachen“. Der kleine Laden, versteckt auf dem Kunsthof gelegen, lockte Handarbeitsbegeisterte, Urlauber und sogar Prominente in die Wernigeröder Innenstadt. Doch nun zieht die Harzerin einen Schlussstrich.