Freude im Hornhäuser Heimat- und Geschichtsverein. Zwei Kriegsdenkmäler an der St.-Stephani-Kirche können demnächst erneuert werden. Warum der Verein jetzt trotzdem eine Spendenaktion startet.

Zwei Denkmäler in Hornhausen können saniert werden

Zwei Denkmäler in Hornhausen können saniert werden. Darüber freuen sich Kathrin Hoffmann von der Stadt Oschersleben sowie Uta Schaller und Ulrike Heinemann-Kück vom Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ (v.l.n.r.).

Hornhausen - Diese Nachricht hat für Begeisterung bei den Mitgliedern des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ gesorgt. Gleich zwei Denkmäler an der St.-Stephani-Kirche können demnächst saniert werden.