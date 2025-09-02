weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Sanierung von Bauwerken in Oschersleben: Zwei Denkmäler in Hornhausen können saniert werden

Freude im Hornhäuser Heimat- und Geschichtsverein. Zwei Kriegsdenkmäler an der St.-Stephani-Kirche können demnächst erneuert werden. Warum der Verein jetzt trotzdem eine Spendenaktion startet.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 04.09.2025, 15:46
Zwei Denkmäler in Hornhausen können saniert werden. Darüber freuen sich Kathrin Hoffmann von der Stadt Oschersleben sowie Uta Schaller und Ulrike Heinemann-Kück vom Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ (v.l.n.r.). Foto: Jan Dahms

Hornhausen - Diese Nachricht hat für Begeisterung bei den Mitgliedern des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ gesorgt. Gleich zwei Denkmäler an der St.-Stephani-Kirche können demnächst saniert werden.