Zwei Regionalbereichsbeamte der Polizei stehen in Oschersleben für die Bürger bereit

Seit Mitte September 2021 haben die Regionalbereichsbeamten Simone Baumbach und Peter Hartling wieder regelmäßige Bürotermine im Rathaus 2, Zimmer 21 in Oschersleben. Grund genug, mal einen Blick zurück auf die letzten Monate zu werfen.

Simone Baumbach und ihr Kollege Peter Hartling, die Regionalbereichsbeamten der Polizei, in Oschersleben auf „Streife“. Die Beiden sind auch ein Stück weit Sozialarbeiter.

Oschersleben - Neun Monate ist es nun mittlerweile schon her, dass Simone Baumbach und Peter Hartling, die Regionalbereichsbeamten der Polizei in Oschersleben, wieder regelmäßige Sprechstunden in einem Büro im Rathaus 2 der Stadt Oschersleben im Zimmer 21 anbieten.