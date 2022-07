Zwei Schwimmhallen: Wie es in Oschersleben nach dem Hallenneubau weitergeht

Zwei Schwimmhallen in der Stadt Oschersleben erfordern derzeit noch einige Entscheidungen im Rathaus. Wie die neue Halle heißen soll und was mit der alten passiert, darüber berichtet Bürgermeister Benjamin Kanngießer.

Oschersleben - Die Vorbereitungen, damit das Badevergnügen in der neuen Schwimmhalle am Bahnhof bald starten kann, laufen auf Hochtouren. Der Zeitplan ist bereits abgesteckt, auch, was die Zukunft der ausgedienten Halle betrifft.