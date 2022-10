Fördermittelbeischeid 136 000 Euro für drei Spielplätze in der Verbandsgemeinde Seehausen

Die Wirtschaftsförderin im Seehäuser Rathaus, Lisa Wille, hat in diesen Tagen die angenehme Aufgabe, über Förderbescheide für die Verbandsgemeinde zu informieren. Drei Spielplätze können so in den kommenden Monaten neu entstehen oder aufgewertet werden.