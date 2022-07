150 Jahre Chorgesang, 90 Jahre Posaunenchor: Gladigau feiert Jubiläen

Gladigau feiert am 11.September 2021 150 Jahre Chorgesang und 90 Jahre Posaunenchor

Gladigau - 150 Jahre Chorgesang und 90 Jahre Posaunenchor - Gladigau hat es wirklich drauf. Was Pfarrer Norbert Lazay auf die Beine stellt, hat er einem außergewöhnlichen Dorf mit vielen musikbegeisterten Männern und Frauen zu verdanken. Am Wochenende feierte der Chorleiter in der Gladigauer Kirche gleich zwei Jubiläen mit seinen Schützlingen.