Singapur/Magdeburg - Ein Sieg ist Gold wert, ein Familienfoto mit dem Goldjungen unbezahlbar: Schon nach seinem Titelgewinn über die zehn Kilometer hatte sich Florian Wellbrock mit Mama Anja und Papa Bernd fürs Album der schönsten Erinnerungen verewigt. Und die Fragen, die sich womöglich auch die Eltern nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris gestellt haben, mit Edelplakette und Lächeln beantwortet. „Wir haben darauf gehofft und es ihm gewünscht“, sagte Vater Wellbrock der Volksstimme zum doppelten Gold-Comeback seines Sohnes, nachdem dieser seinen zweiten Titel bei den Freiwasser-Wettbewerben der Weltmeisterschaft in Singapur gewonnen hatte. „Florian hat eine sehr positive Einstellung. Und er ist ein Kämpfer.“ Und ein besonders harter Kampf sollte es am Freitag über die kürzere Distanz werden.

