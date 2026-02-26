weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gegen Falschparker im Kreis Stendal: 50 Euro Bußgeld vor dem Sushi-Laden, der Post und Lotto: Was eine Stadt im Kreis Stendal jetzt gegen Falschparker unternimmt

Nur schnell Essen holen oder ein Paket abgeben: Weil im Zentrum der Stadt im Kreis Stendal immer wieder Autofahrer falschparken, ist der Gehweg kaputt. Nun wollen Ortsrat und Verwaltung etwas unternehmen.

Von Victoria Barnack 26.02.2026, 05:48
In der Innenstadt von Osterburg warnen Hinweisschilder jetzt Falschparker vor dem drohenden Bußgeld. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Die Stadtverwaltung und der Ortschaftsrat wollen etwas gegen Falschparker in der Innenstadt tun. Vor zwei besonders gut besuchten Geschäften in Osterburg (Kreis Stendal) sollen Schilder mit mahnenden Worten für Besserung sorgen. Bleiben die Autofahrer unbelehrbar, könnte zu teueren Maßnahmen gegriffen werden.