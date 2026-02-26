Nur schnell Essen holen oder ein Paket abgeben: Weil im Zentrum der Stadt im Kreis Stendal immer wieder Autofahrer falschparken, ist der Gehweg kaputt. Nun wollen Ortsrat und Verwaltung etwas unternehmen.

50 Euro Bußgeld vor dem Sushi-Laden, der Post und Lotto: Was eine Stadt im Kreis Stendal jetzt gegen Falschparker unternimmt

In der Innenstadt von Osterburg warnen Hinweisschilder jetzt Falschparker vor dem drohenden Bußgeld.

Osterburg. - Die Stadtverwaltung und der Ortschaftsrat wollen etwas gegen Falschparker in der Innenstadt tun. Vor zwei besonders gut besuchten Geschäften in Osterburg (Kreis Stendal) sollen Schilder mit mahnenden Worten für Besserung sorgen. Bleiben die Autofahrer unbelehrbar, könnte zu teueren Maßnahmen gegriffen werden.