60 Meter Radweg – lenkt Seehausen ein?

Die Stadt Seehausen würde die gut 60 Meter Radweg von der „Sachsenfalle“-Kreuzung in Richtung Osten bis Aldi durchaus gern vom Land mit bauen lassen, wenn die gleiche Piste an der B 190 gen Westen entsteht. Nur ist noch nicht klar, ob das Geld im Stadtetat für das laufende Jahr die Finanzierung des Lückenschlusses zulässt.

Seehausen - Im vergangenen Jahr wurde der straßenbegleitende Radweg an der B 189 bei Seehausen von der Abfahrt Waldesfrieden bis zur B-190-Einmündung verlängert. In den kommenden Wochen will die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt an der Kreuzung „Sachsenfalle“ sozusagen weiter Nägel mit Köpfen machen.