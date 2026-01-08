Liveticker:
Straßenverkehr 60 neue Parkplätze - Vorhaben im Kreis Stendal ist mit unerwarteter Hürde verbunden
Die Stadt Seehausen möchte einen Parkplatz in der Altstadt bauen. Der Untergrund ist aber so schlecht, dass es nur mit „Magdeburger Bauweise“ geht. Das sind die Pläne.
Aktualisiert: 08.01.2026, 11:16
Seehausen. - Die Stadt Seehausen möchte den „wilden“ Parkplatz auf dem Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße sanieren, doch so einfach ist das nicht. Der Baugrundgutachter habe regelrecht von dem Vorhaben in der Altstadt abgeraten.