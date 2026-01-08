weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Straßenverkehr: 60 neue Parkplätze - Vorhaben im Kreis Stendal ist mit unerwarteter Hürde verbunden

Liveticker:
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Straßenverkehr 60 neue Parkplätze - Vorhaben im Kreis Stendal ist mit unerwarteter Hürde verbunden

Die Stadt Seehausen möchte einen Parkplatz in der Altstadt bauen. Der Untergrund ist aber so schlecht, dass es nur mit „Magdeburger Bauweise“ geht. Das sind die Pläne.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 08.01.2026, 11:16
Das Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße in Seehausen dient seit vielen Jahren als unbefestigter Parkplatz und soll beginnend im Jahr 2026 ertüchtigt werden.
Das Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße in Seehausen dient seit vielen Jahren als unbefestigter Parkplatz und soll beginnend im Jahr 2026 ertüchtigt werden. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Die Stadt Seehausen möchte den „wilden“ Parkplatz auf dem Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße sanieren, doch so einfach ist das nicht. Der Baugrundgutachter habe regelrecht von dem Vorhaben in der Altstadt abgeraten.