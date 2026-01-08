Die Stadt Seehausen möchte einen Parkplatz in der Altstadt bauen. Der Untergrund ist aber so schlecht, dass es nur mit „Magdeburger Bauweise“ geht. Das sind die Pläne.

60 neue Parkplätze - Vorhaben im Kreis Stendal ist mit unerwarteter Hürde verbunden

Das Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße in Seehausen dient seit vielen Jahren als unbefestigter Parkplatz und soll beginnend im Jahr 2026 ertüchtigt werden.

Seehausen. - Die Stadt Seehausen möchte den „wilden“ Parkplatz auf dem Eckgrundstück Beusterstraße/Grabenstraße sanieren, doch so einfach ist das nicht. Der Baugrundgutachter habe regelrecht von dem Vorhaben in der Altstadt abgeraten.