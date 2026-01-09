Erkennen Sie diesen Winkel von Biederitz? Teilen Sie Ihre Erinnerungen und Fotos – wir freuen uns auf Ihre Geschichten

Heimaträtsel Biederitz: Wo steht dieses Gebäude und was war es früher?

Auf diesem Grundstück links in der Bildecke liegt der Ursprung der Gemeinde Biederitz: Welche Adresse suchen wir?

Biederitz - Dieser Ort würde Geschichten erzählen, wenn er denn könnte. Geschichten vom Bauer Bethge mit seiner Familie, die des Magdeburger Fabrikanten Freysold, der dieses Haus in der hinteren linken Ecke des Bildes einige Zeit lang besaß oder auch von Otto Kranert. Schon in einer Dorfbeschreibung aus dem Jahre 1872 wird dieses Gebäude erwähnt. Hier liegen auch die Anfänge der Gemeinde Biederitz - denn dort befand sich früher einmal eine slawische Siedlung. Der Ortsname bedeutete im Ursprung einmal „Ort des Standhaltens“.

Das Grundstück war ein Dienstsitz

Seit 1885 war dieses Grundstück Dienstsitz. Bloß wer genau, hatte dort in diesem malerischen Winkel sein Dienstzimmer? Erinnern Sie sich noch? Und: Welche Adresse suchen wir denn heute in unserem Heimaträtsel? Kleiner Tipp: Seit Anfang der 1990er Jahre ist dieses Grundstück wieder in Privatbesitz.

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten. Sie können uns Ihre Anekdoten - und vielleicht ja auch ein Foto aus vergangenen Tagen - bis zum11. Januar per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.burg@volksstimme.de.