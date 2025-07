Arneburg. - Ilse Kerkin hat schon viel erlebt: Sie hat die Welt bereist, glückliche Beziehungen geführt und hatte einen Job, den sie liebte. Jetzt verbringt die 88-Jährige ihren Lebensabend im Arneburger Seniorenheim. „Es fehlt mir an nichts“, sagt sie – und doch hat sie ein Problem, das sie so sehr bewegt, dass sie einen langen Brief an die Volksstimme geschrieben hat: Der Kontakt zum Heimbeirat bleibt ihr angeblich verwehrt. Schuld soll der Datenschutz sein.

