Diese Feuerwehrleute demonstrierten beim „Tag der offenen Tür“ am Feuerwehrstützpunkt in Seehausen den Einsatz von Schere und Spreizer, um verunglückte Personen aus einem Fahrzeugwrack zu befreien.

Seehausen - Zehn Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde haben am Freitag am Stützpunkt der Feuerwehr Seehausen Station bezogen. Um den Kindergartenkindern, Grundschülern und Fünftklässlern aus der Gemeinschaftsschule viele Gelegenheiten zum Hinschauen und Mitmachen zu geben, waren Technik und Stationen aufgebaut.

Der Fuhrpark der Feuerwehr Seehausen stand Neugierigen zur ausgiebigen Besichtigung zur Verfügung. Jörg Gerber

Die Initiative der Brandbekämpfer richtete sich vor allem an Kinder, die neugierig auf die Feuerwehr sind und sich für eine Mitgliedschaft in den Nachwuchsabteilungen interessieren. Beim Spielen und Forschen, beim Basteln und Experimentieren, in Bewegungs- und Teamspielen sollten die Kinder erleben, wie viel Spaß Feuerwehr machen kann.

Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten in Kossebau zählten zu den zahlreichen Besuchern des „Tages der offenen Tür“. Jörg Gerber

Die Feuerwehrkräfte hatten. jede Menge Technik aufgefahren. Alles, was in der Verbandsgemeinde Seehausen vorhanden ist, konnte besichtigt und bestaunt werden. Die jungen Besucher nahmen in verschiedenen Löschfahrzeugen und in der Drehleiter Platz. Die Johanniter Unfallhilfe stellte einen Rettungstransportwagen und einem Notarzt-Einsatzwagen vor. Und die Polizei war mit Regionalbereichsbeamten sowie Motorradfahrer der Autobahnpolizei vor Ort. Vor allem die Motorräder fanden großes Interesse. Zum Einsatz kam auch die Drohne der Seehäuser Wehr, die mit einer Wärmebildkamera bestückt ist. Schönberger Kameraden zeigten eine Fettexplosion und auch der Brand eines Palettenhauses wurde gelöscht. Bei den Kossebauer Feuerwehrkräften konnte ein Notruf simuliert werden und an einem Modell wurde gezeigt, wie sich der Rauch in einem Haus ausbreitet. Spiel und Spaß kamen auch nicht zu kurz. Eine große Hüpfburg stand bereit, verschiedene Wasserspiele wurden angeboten. Und wer wollte, der konnte sich auch schminken lassen. Essen und Trinken war ebenfalls reichlich vorhanden.

Das große Angebot fand die erhoffte stattliche Resonanz. Nach Angaben der Feuerwehr Seehausen waren 370 Kinder beim „Tag der offenen Tür“ dabei.