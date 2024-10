Der Discounter Aldi will mit seiner Osterburger Filiale umziehen. Der neue Standort liegt an der Zufahrt zur zukünftigen Autobahn.

Wie es um einen neuen Aldi-Supermarkt in Osterburg steht

Noch befindet sich der Aldi-Markt in Osterburg an der Stendaler Chaussee .

Osterburg/NM. - Ein Privatinvestor plant in Osterburg einen neuen Aldi-Supermarkt. Der ausgewählte Standort befindet sich auf Grundstück an der Bismarker Straße. Und damit direkt an der Zufahrtsstraße zur zukünftigen Trasse der Autobahn 14. Noch stehen auf dem Grundstück Garagen.