Kunst, Kultur und Kulinarisches: Der Wischeverein hat ein Paket mit Ausflugstipps für die sechste „Kultourspur“ in und am Rande der altmärkischen Wische geschnürt.

Wische. - Schon was vor über Pfingsten? In der Region zu bleiben, lohnt sich durchaus. Der Wischeverein lädt für den 17. bis 20. Mai zur sechsten „Kultourspur“ ein.

An 24 Veranstaltungsorten in und am Rande der Wische wird wieder Kunst, Kultur und Kulinarisches an besonderen Orten geboten. Von Wanzer bis nach Iden, von Werben bis nach Königsmark können Ausflügler einkehren und schöne Zeit miteinander verbringen.

Die Broschüren dazu sind gedruckt, mit 3000 Stück 500 mehr als im Vorjahr. Den Flyer mit der Kurzversion des Programms, der sonst extra herausgegeben wurde, haben die Vereinsmitglieder nun in die Broschüre integriert. „Das sind Erfahrungswerte“, sagt Vorstandsmitglied Kerstin Sasse. Die Flyer seien häufig liegengeblieben.

Frank Kriening aus Unterkamps bei Seehausen hat sich 2023 an der "Kultourspur" beteiligt und ist auch jetzt wieder dabei. Hier seine Kopie von Rembrandts "Nachtwache". Foto: Karina Hoppe

Der „Kultourspur“-Fan wird Bewährtes und Neues im Programm finden. Zu den neuen Anlaufpunkten gehört die Apfelplantage von Iris Lange neben dem Friedhof in Werben. Der Musiker und Musiktherapeut Martin Rühmann aus Magdeburg ist dort am Sonnabend zu Gast. In einem Konzert bringt er musikalische Reisebegleiter und Texte zu Gehör. Zwischen den Bäumen entdeckt der Besucher außerdem Skulpturen und Malereien des Künstlers Christian Wiechert. Dieser schaut den Kindern auch über die Schulter, wenn am Folgetag nachmittags zu einem Mit-Mach-Atelier eingeladen wird.

Erstmals zur „Kultourspur“ öffnet in Lichterfelde die Eventscheune „Zum Sepp“ von Familie Hoffmann. Tagsüber am Sonnabend präsentiert Autodidaktin Marieke Schneider ihre Zeichenkunst, abends tritt die Band „Carpenter & Bacon“ auf. Marieke Schneider hatte ihre Kunst im Rahmen früherer „Kultourspuren“ auf dem elterlichen Hof nebenan präsentiert. Nun gibt’s neue Werke im „Sepp“.

Der Wischeverein selbst setzt auf Bewährtes, lädt für Pfingstsonntag zu Livekonzert und Open-Air-Kino in den Gutspark Iden ein. Im vergangenen Jahr wurden erfreuliche 160 Karten verkauft.

Schnappschuss der "Kultourspur" 2023 des Wischevereins. Foto: Wischeverein

24 Veranstaltungsorte sind zusammengekommen, es waren auch mal gute 30. „Ein paar mehr hätten wir uns schon gewünscht, aber da machen wir uns nicht verrückt“, sagt Kerstin Sasse. „Wir möchten ja immer auch ein schönes Niveau.“

Schwein am Spieß, Baguette und Käse, Partysuppe, Torten – in der Broschüre steht geschrieben, zu welcher Kunst was gereicht wird. Ein Teil der Broschüren ist unter den Leuten. Wer selbst noch welche auslegen oder verteilen möchte, meldet sich bitte unter Telefon 039390/82142. Die Nummer gilt auch für alle, die jetzt schon entscheiden, dass sie 2025 selbst mitmachen möchten.

Wie eh und je fließt der Erlös aus dem Verkauf der vom Verein selbst gebauten Nistkästen in die Pfingstveranstaltung. Außerdem wird die „Kultourspur“ 2024 von der Gemeinde Iden bezuschusst.