Gruppenfoto bei der Übergabe der Primeln am Markt in Seehausen. In diesem Jahr kommen die Blumen von der Gärtnerei Schwander.

Seehausen - Ab jetzt ist Frühling. Das haben jedenfalls zwölf Einzelhändler aus Seehausen (Altmark) beschlossen und das zehnte Mal ihre Frühjahrsaktion „Rausprimeln“ auf die Beine gestellt.

Das Prinzip: Die Einzelhändler kaufen zur gleichen Zeit Primeln und verschönern damit die Stadt. Vor den Geschäften und in den Geschäften. In diesem Jahr kommen die Primeln von der Gärtnerei Schwander, es geht immer die drei Blumengeschäfte der Stadt reihum. Insgesamt 420 Primeltöpfe wurden dieses Mal geordert. In den knalligsten Farben und bereits in schöner Blüte.

Die Botschaft hinter der Aktion steht auch auf Aufklebern, die an etlichen Geschäften in Seehausen (Altmark) hängen: „Ich kaufe hier, damit meine Stadt lebt.“ Mit dem Verschönern der Stadt machen die Einzelhändler in Zeiten des Internethandels liebevoll auf sich aufmerksam.