Das Projekt „Leben mit der Natur und den Tieren“ ist in Düsedau für 2024 beendet. Was nach der Prüfung im Landwirtschaftsbetrieb von Familie Thomsen auf dem Programm steht.

Düsedau. - Weihnachtsstimmung im Landwirtschaftsbetrieb Thomsen in Düsedau. Für die Lebenshilfe Osterburg im Kreis Stendal ein besonders schöner Termin im Advent. Alle Teilnehmer des Projektes „Leben mit der Natur und den Tieren“ bekamen ihre Abschlussurkunden.

Für ihr pädagogisches Konzept 2023 zum dritten Mal ausgezeichnet, startete im März zum nunmehr 5. Mal in Folge die Gemeinschaftsproduktion zwischen Lebenshilfe Osterburg und Landwirtschaftsbetrieb Thomsen. „Ich weiß es noch wie heute“, erzählt Constanze Thomsen. „Als ich der Geschäftsführerin Steffi Maaß meine Pläne vorstellte, dauert es keinen Monat, bis zum ersten Mal Bewohner der Lebenshilfe zu uns kamen. Das war im September 2019.“

Mit einem Lächeln begrüßt sie den Bus mit den jungen Männern und Frauen ab 20 Jahre und bekommt zu ihrer Überraschung gleich eine große Dose selbst gebackener Kekse überreicht. „Die hat unsere Gruppe gebacken“, sagt ein Mädchen stolz.

Schon auf dem Weg zum Stall herrscht eine entspannte Atmosphäre. „Wie geht man auf ein Pferd zu? Was muss man beachten?“, will Constanze Thomsen wissen und stellt ganz nebenbei viele Fragen, die den Teilnehmern die Urkunde für den bestandenen Kurs sichern. Sie weiß genau, wer Hunde- und wer Pferdeflüsterer ist, ermutigt und lobt die Bewohner.

Ben Liedtke aus Osterburg ist ein Pferdeflüsterer. Das stand für alle Teilnehmer am Ende einwandfrei fest. Zum Abschluss brachte er „sein“ Pferd noch einmal auf die Koppel. Foto: Astrid Mathis

„Es ist ein wichtiger Schritt für sie, den Alltag zu meistern und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten“, erklärt der Bildungsbegleiter der Lebenshilfe von Haus 3, Gerald Gaarz. Genauso sieht das die Bildungsbegleiterin Silke Zerau von Haus Prisma, deren Schützlinge ebenfalls an dem Projekt teilnahmen.

„Ich konnte beobachten, wie ihr immer mehr Selbstvertrauen gewonnen habt und was euch besonders Spaß macht“, beschreibt die Projektleiterin vor der Übergabe der Urkunden. Zu jedem weiß sie etwas Persönliches zu sagen. Es ist eine Herzlichkeit zwischen Familie und Lebenshilfe-Bewohner, die gute Laune macht.

Längst hat Julian Thomsen zu grillen begonnen, während Vater Jochen Thomsen Holz für die Feuerschale heranschafft. Joshua traut sich, in so weihnachtlicher Stimmung solo ein Lied zu singen. Alle schwärmen von den schönen Erlebnissen auf dem Hof, die sie weitergebracht, ja, erwachsen gemacht haben. Und auch wenn ab März eine neue Gruppe kommt, sie bleiben in Verbindung. Es gibt ja das Handy. Noch heute denkt Constanze Thomsen an Gunnar Müller, der als einer der ersten bei dem Projekt mitmachte und so viel für seinen Alltag mitnahm und zum Abschluss mit einer von Mutti selbst gebackener Schokocrèmetorte überraschte. „Es ist so schön, hier zu erleben, wie sich alle weiterentwickeln und reifer werden“, betont Constanze Thomsen. "Das ist auch für uns bereichernd und erdet jeden."

Julian Thomsen war beim Projekt für die technischen Zusammenhänge zuständig. Zum Abschluss übernahm der Junior in Düsedau auf dem Hof das Grillen. Foto: Astrid Mathis

Den Kurs „Leben mit der Natur und den Tieren“ haben erfolgreich bestanden: Frank Nachtigall, Franziska Zilkenat, Jonas Jenderze, Niclas Claus, Maurice Rechtenbach, Ben Liedtke, Celina Jörke, Joshua Van Vierzen, Ann-Kathrin Brüggemann, Lisa Hennig, Steven Ptak. „Leider hat Marcus Faber kurzfristig abgesagt. Der Bundestagsabgeordnete ist Schirmherr unseres Projektes und möchte im nächsten Jahr zur Urkundenübernahme wieder dabei sein“, so Constanze Thomsen.