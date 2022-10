Bau des Kreisverkehrs an der Zollbrücke Seehausen wird verschoben

Förmlich in letzter Minute ist der Start für die Bauarbeiten am künftigen Kreisverkehr neben der Seehäuser Zollbrücke verschoben worden, wieder. Einen Grund nannte das zuständige Ministerium nicht, hingegen steht der Bauablaufplan fest.

Um den Verkehr flüssiger zu gestalten, wird aus der dreieckigen Einmündung von Landes- und Kreisstraße an der Seehäuser Zollbrücke ein Kreisverkehr.

Seehausen - Der Verkehrsknoten, an dem sich die Landesstraße 2 und die Kreisstraße 1020 (perspektivisch die L 38) im Norden der Stadt Seehausens treffen, wird im Zuge des A14-Baus als Umleitungs- und Ausweichstrecke in den kommenden Jahren kräftig an Bedeutung gewinnen.