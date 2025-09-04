Die Gärtnerei Westphal in Seehausen will sein großes Betriebsgelände am Umfluter verkaufen. Hinter dem Blumengeschäft sollen zwölf Baugrundstücke entstehen.

Baugrundstücke am Wasser - Gärtnerei Westphal aus Seehausen plant ein neues Wohngebiet

Der Blumenladen Westphal an der Lindenstraße in Seehausen (Altmark). Das rund 13.000 Hektar große Gärtnereigelände dahinter soll zum Wohngebiet entwickelt werden.

Seehausen. - Der Bebauungsplan trägt den Namen „Alte Gärtnerei“. Der Bauausschuss der Hansestadt Seehausen empfiehlt dem Stadtrat mehrheitlich, diesem in seiner Sitzung am 25. September zuzustimmen. Und dies, obwohl dem Gremium noch ein Aspekt ziemliche Bauchschmerzen bereitet. Doch von vorn.