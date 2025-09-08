Anwohner in Osterburg sorgen sich: Nach monatelangen Bauarbeiten soll ihre Straße aussehen wie vorher. Doch vorher, also jetzt, ist sie eine alte Kopfsteinpflaster-Strecke mit mit Huckeln.

In der Ackerstraße in Osterburg haben Bauarbeiten begonnen.

Osterburg. - Fast ein Jahr lang wird die Ackerstraße in Osterburg jetzt gesperrt sein. Denn der Wasserverband Stendal-Osterburg erneuert Leitungen und muss dafür die Straße auf einer Seite tief aufbuddeln. Doch in welchem Zustand werden die Anwohner die momentan sehr holprige Kopfsteinpflasterstrecke nach den Bauarbeiten vorfinden? Dieses Detail wurde kürzlich im Bauausschuss der Stadt besprochen.