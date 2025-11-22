Der Zerbster Krankenhausstandort muss erhalten bleiben. Hier herrscht Einigkeit auf landes- wie regionaler Ebene. Nun geht es um eine langfristige, tragfähige Lösung.

Zerbst - Dem klaren Bekenntnis für den Erhalt des Zerbster Krankenhauses nach dem angekündigten Rückzug von Helios als Klinikbetreiber muss nun die praktische Umsetzung folgen. Hinter den Kulissen wird deshalb eifrig gewirkt mit dem Ziel, das Haus zu retten.