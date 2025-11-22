Eine Leserin wundert sich, ob die Container zur Entsorgung weniger werden. Gleichzeitig fragt sie sich, ob es nicht eine Alternative gibt. Die Antwort dürfte überraschend sein.

Im Salzlandkreis gibt es eine Alternative für die Altkleiderentsorgung

Die Altkleidercontainer werden, so der Eindruck einer Leserin, weniger. So gibt es diesen in der Magdeburger Straße schon nicht mehr.

Schönebeck. - „Vielleicht täuscht mich mein Gefühl, aber irgendwie werden die Altkleidercontainer in der Stadt weniger“, äußerte eine Leserin eine Vermutung. So ist beispielsweise der Container in der Garbsener Straße verschwunden. „Wo kann ich denn nun meine alte Kleidung entsorgen?“, fragt sie sich.