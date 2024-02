Märchen im Altenheim Die böse Königin Katrin Ganser hat über jeden was zu meckern. 2011/12 war sie Prinzessin der 37. Saison Da war sie noch nicht so biestig. Kaum ist sie aus der Tür, lassen die märchenhaften Heimbewohner auch ordentlich vom Leder. Am kommenden Donnerstag feiern sie in der Lindensporthalle mit DJ Micha Weiberfastnacht. Mit 450 Gästen war sie nicht nur im Handumdrehen ausverkauft, sondern ist nun die größte Weiberfastnacht der Altmark. Ja, Frauen können nicht nur besser lästern als Männer.

Foto: Astrid Mathis