580 Quadratmeter plus Garagen, Anbau und 1.000-Quadratmeter-Grundstück: Wer die Immobilie in der Stendaler Straße in Osterburg kaufen will, muss mindestens 80.000 Euro und eine Besonderheit mitbringen.

Das ehemalige Jugendfreizeitzentrum in Osterburg steht zum Verkauf.

Osterburg. - Der Landkreis Stendal sucht einen Käufer für das ehemalige Jugendfreizeitzentrum „Pio“ in Osterburg. Das Gebäude samt Grundstück in der Stendaler Straße 33 soll laut eines Inserats im Internet an den Höchstbietenden verkauft werden, allerdings nur unter zwei besonderen Voraussetzungen.