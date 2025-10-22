weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wer will das „Pio“ kaufen?: Besondere Immobilie in Osterburg: Kreis Stendal verkauft altes Jugendzentrum an den Meistbietenden

580 Quadratmeter plus Garagen, Anbau und 1.000-Quadratmeter-Grundstück: Wer die Immobilie in der Stendaler Straße in Osterburg kaufen will, muss mindestens 80.000 Euro und eine Besonderheit mitbringen.

Von Victoria Barnack 22.10.2025, 16:13
Das ehemalige Jugendfreizeitzentrum in Osterburg steht zum Verkauf.
Das ehemalige Jugendfreizeitzentrum in Osterburg steht zum Verkauf. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Der Landkreis Stendal sucht einen Käufer für das ehemalige Jugendfreizeitzentrum „Pio“ in Osterburg. Das Gebäude samt Grundstück in der Stendaler Straße 33 soll laut eines Inserats im Internet an den Höchstbietenden verkauft werden, allerdings nur unter zwei besonderen Voraussetzungen.