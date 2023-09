Rengerslage

Nur wenige Tage nach dem Dorffest sorgte der Kultur- und Sportverein der Altgemeinde Königsmark für einen weiteren Höhepunkt. Er lud zum zehnten Kartoffelfest nach Rengerslage. Nach einem Familiengottesdienst zum Erntedank schlemmten sich am Sonntag um die 450 Besucher nach Herzenslust durch die verschiedenen Kartoffelgerichte.

Zur Begrüßung gab es von den Gastgebern für jeden Besucher, der mochte, einen Kartoffelschnaps aus einer ausgehöhlten Kartoffel. Bereits um die Mittagszeit hieß es auf dem Gelände an der Rengerslager Bauernstube allerdings: „Die Kartoffelgerichte sind aus", wie Andreas Schulz vom KSAK bedauerte. Wer Glück hatte, konnte noch einen der Lauchpuffer ergattern, Gnocchi in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder eine Kelle von Ronald Roefes „Kartoffelbombe“abbekommen.

Ronald Roefe hatte in seinem Topf eine schmackhafte Kartoffelbombe zubereitet. Foto: Stephan Metzker

Auch die Bratkartoffeln von Fred Stoller erfreuten sich großer Beliebtheit. „Da kommen schön Zwiebeln und Eier rein. Doch das Geheimnis des guten Geschmacks ist das Griebenschmalz, das ich noch mit hinzugebe,“ verriet er.

Burkhard Stenzel aus Iden war zum ersten Mal beim Kartoffelfest. Er gewann mit seiner Knolle in der Disziplin „Schwerste Kartoffel“. Foto: Stephan Metzker

Doch trotz des riesigen Ansturms auf die verschiedenen Knollengerichte, musste niemand hungrig nach Hause gehen. Die Schüler der zwölften Klassen verkauften diverse Speisen und auch ein reichhaltiges Kuchenbüffet wurde am Nachmittag für die zahlreichen Gäste aufgetafelt. Mit Irish Folk sorgten die Several Gents aus der Prignitz für eine gelungene musikalische Umrahmung bei bestem Wetter auf dem Kartoffelfest. Die Kinder tobten auf der Hüpfburg oder dem angrenzenden Sportplatz. Wie schon in den vergangenen Jahren moderierte Heiko Fischer auch diesmal wieder gut gelaunt und mit flotten Sprüchen durch den Nachmittag. Der Erxlebener verkündete zudem die Gewinner der Wettkämpfe um die schwerste und die kurioseste Kartoffel. Mit stolzen 703 Gramm sicherte sich Burkhard Stenzel aus Iden den Sieg um den schwersten Erdapfel und sagte: „Ich bin zum ersten Mal hier auf dem Fest und dann gleich sowas. Das ist wirklich toll!“ Eine Kartoffel in Herzform beeindruckte die Jury am meisten und sprach dem Besitzer Matthias Köhn aus Rengerslage demzufolge den Sieg der kuriosesten Knolle zu.