Osterburg - „Eine Barriere weniger“ verkündet seit Freitag ein Aufkleber direkt neben der Eingangstür zur Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg.

Dort ist zuvor tatsächlich eine „Barriere“ aus dem Weg geräumt worden. Dafür haben Handwerker gesorgt. Denn die 2019 eingebaute Brandschutztür der Bibliothek wurde mit einem sensorgesteuerten Automatikantrieb nachgerüstet.

In das am Großen Markt gelegene Fachwerkgebäude gelangen Besucher nun also auch per Knopfdruck. Dieser neue Service zielt vor allem auf Kinder, Eltern mit Kinderwagen, ältere Einwohner sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen, denen der Zugang in die Medienstätte auf diese Weise erleichtert wurde.

Bei der Finanzierung der Automatiktür hat die Stadt Osterburg von einem 5000-Euro-Zuschuss aus der Aktion Mensch profitiert. Den Förderantrag für die Unterstützung aus dem Programm „1Barriere weniger“ der Aktion Mensch hatte die Altmärkische Bürgerstiftung Stendal gestellt. Dafür bedankte sich der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) gestern bei dem Stiftungsvorsitzenden Jürgen Lenski, der ebenso wie Bibliotheksleiterin Anette Rieger und Bauamtsmitarbeiterin Susanne Röhr bei der offiziellen Inbetriebnahme des Automatikantriebs dabei war.