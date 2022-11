Blumen für Seehäuser Stadtsilhouette

Am Sonnabend kamen unter Regie von Christian Schwander (r.) in Seehausen am Umfluter Blumenzwiebeln in die Erde. 9 Uhr stand das erste Dutzend Helfer „Gewehr bei Fuß“. Kurz danach verdoppelte sich die Zahl der engagierten Hobbygärtner.

Foto: Ralf Franke