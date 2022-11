Neubau in Arneburg Bodenplatte für Anker-Kultursaal von Musiker Max Heckel steht

Bauherren brauchen gerade einen langen Atem, der Musiker Max Heckel (36) hat ihn. So nimmt sein Traum von einem eigenen Kultursaal als Anbau an den früheren „Goldenen Anker“ in Arneburg Gestalt an. Die Bodenplatte steht.